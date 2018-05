PELLETIER, Georges-Henri



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 25 mai 2018, est décédé à l'âge de 82 ans et 10 mois, M. Georges-Henri Pelletier, époux de Mme Hélène Michaud, fils de feu Mme Yvonne Bélanger et de feu M. Henri Pelletier. Il demeurait à Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront parents et amis à la, de 12h à 14h45.Il laisse dans le deuil son épouse, Hélène Michaud; ses enfants : Mario (Lucie Bérubé), Brigitte (André Desbiens), Marlène (Jacques Parent), Bernard, Sonya; ses petits-enfants : Patrick (Marie-Pier Pelletier), Pierre-Luc, Carole-Anne (Bryan St-Pierre), Antoine (Isabelle Alexandre), Anne-Sophie; son arrière-petite-fille Éliane. Il était le frère de : Paul-Étienne (Lucille Massé), feu Maurice (feu Paulette Caron), feu Marcel (Carmel Blanchet), feu Gabriel (Gisèle Gauthier), feu Cécile (feu Gordon Lowe), Irène (feu Richard Patrick), feu Léo (Camilla Chouinard), Lise, Guy (Nicole Désilets), Jeannette (Jean-Guy Laforest), Euloge (Pierrette Reid), Robert (Diane Beaulieu), feu Lauraine. Il était le beau-frère de : Jean-Claude (Claudette Harisson), feu Gonzague, Lina (feu Denis Ouellet), Évelyne (Maurice Briand), feu Marcel (Colette Dionne). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au Dr Mario Lebel, à l'équipe du CLSC Les Aboiteaux ainsi qu'au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima, 1201, 6e Avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. La direction des funérailles a été confiée à la