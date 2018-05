CÔTÉ, Jacques



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 mai 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé M. Jacques Côté, fils de M. Robert Côté et de feu dame Marie-Antoinette Vaillancourt. Il demeurait à Ste-Pétronille, Île d'Orléans. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.et de là au cimetière de St- Laurent, Île d'Orléans. Il laisse dans le deuil outre son père, ses enfants: Charles (Laurie Goulet) et Florence (Daniel Dagenais), ses petits-enfants: Loïc et Maïka; son amie Lise Guillemette, sa sœur Nicole (feu René Pouliot), son neveu et ses nièces: Caroline Pouliot, Christian Pouliot et Stéphanie Pouliot; ses deux plus grands chums: André Guérard (Thérèse Gendreau) et Gaston Lachance (Diane Chabot) et tous ses ami(e)s ainsi que son voisinage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan, 5800, rue Saint-Denis, bureau 505, Montréal (Qc), H2S 3l5. Par téléphone au 1(800) 361-9643 / site internet : www.leucan.qc.ca