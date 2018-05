Festival international de jazz : la table est mise

En plus du menu copieux qui nous attend dans les différentes salles, nous irons prendre le pouls des scènes extérieures. C’est aujourd’hui que fut dévoilé le pendant gratuit de cet événement, et il y a aura vraiment pour tous les goûts. Depuis la sortie de : One Man Blues Rock Band, le guitariste, chanteur et homme-orchestre Steve Hill

reçoit que des éloges. Donc, le 4 juillet, il sera évidemment de la programmation blues.

Restons dans cette veine, puisque cette scène est sas contredit l’une des plus occupées.



Le 29 juin : Bryan Lee

Le 30 juin : Angel Forrest



Un peu de Cuba de New York

Pour, des raisons étranges, nous voyons de moins en moins, ces puissantes formations qui en connaissent un rayon sur l’art de faire danser

Mais, le 30 juin, et pour deux soirs, préparez-vous avec le Spanish Harlem Orchestra

Le jazz d’ici

Ça commencera fort bien le 30 juin avec le grand orchestre du trompettiste Joe Sullivan

sur la grande scène

Nous poursuivrons avec le pianiste Robi Botos (5 juillet)



Et juste avant, le 4 juillet, le brillant pianiste Charles Trudel (4 juillet)

Pour du jazz déjanté



Faites confiance au trio américain Too Many Zoos qui fait revivre à sa manière les « brass-bands » de La Nouvelle-Orléans

Les grands événements :



Mardi 3 juillet, mais est-ce vraiment du jazz, nous découvrirons la jeune chanteuse ontarienne Jessie Reyez. Plus folk que note bleue, on verra bien .

Samedi 7 juillet, une belle prise qui oscille entre le rock et le blues : War on Drugs