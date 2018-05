Finale de la NBA: les Warriors veulent partir en force

Les Warriors de Golden State ne sont pas dupes: ils devront connaître de meilleurs débuts de match s’ils veulent conserver leur titre de champions de la NBA à l’issue de cette finale qui débute ce jeudi soir, à Oakland, contre les Cavaliers de Cleveland.

«Nous sommes demeurés fidèles à notre plan de match et nous n’avons pas été battus, a d’abord mentionné Stephen Curry, des Warriors, lors d’une conférence de presse tenue dans la journée de mercredi. Mais pour nous, ça demeure important de commencer en force, de faire les bonnes choses sur le plan de l’exécution et de mettre les efforts pendant tout le match.»

Lors des deux dernières rencontres de la demi-finale contre les Rockets de Houston, les Warriors tiraient de l’arrière par 10 points ou plus à la mi-temps. Or, ils ont finalement remporté ces deux parties par des écarts de 29 points et de neuf points, respectivement.

«J’ai toujours été un étudiant de la discipline et je continue d’apprendre à chaque jour», a pour sa part noté Kevin Durant, convenant que le défi était très important face aux Cavaliers et qu’il était crucial de débuter en force.

Le quatrième chapitre

Les Warriors et les Cavaliers s’affrontent en finale pour une quatrième année consécutive. Golden State l’a emporté en 2015 et 2017. Cleveland a triomphé en 2016.

Dans le camp des Cavaliers, LeBron James participera par ailleurs à une huitième finale consécutive, lui qui a pris part à l’ultime rendez-vous de 2011 à 2014 avec le Heat de Miami avant de poursuivre avec les «Cavs».

«Ce dont je suis le plus fier, c’est d’avoir été assez chanceux pour être en santé pendant tout ce temps», a-t-il commenté.

Pour 2018, peut-être plus que jamais, James aura besoin d’être en très grande forme pour aider les siens à vaincre les coriaces Warriors.