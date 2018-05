Le nouveau Roland-Garros

Le nouveau look de Serena Williams

La naissance de sa fille l’automne dernier lui a causé certaines complications (des caillots de sang) et cette combinaison spéciale lui permet de jouer sans aucun problème, a expliqué Serena.

C’est déjà terminé pour Nestor

Le vétéran Daniel Nestor, 45 ans, quatre fois champion en double à Roland-Garros, a foulé la terre battue pour la dernière fois mercredi lorsqu’il s’est incliné 7-5, 6-2 en compagnie de son partenaire Jérémy Chardy devant le duo composé de Pablo Cuevas et de Marcel Granollers.

Nestor, qui n’était pas à l’aise dans la chaleur et l’humidité, entend participer au tournoi de Wimbledon, au tournoi de la Coupe Rogers à Toronto, au US Open et il prévoit mettre un terme à sa longue carrière avec une dernière participation aux matchs de la Coupe Davis en septembre au Canada.