Les dix pires signatures de joueurs autonomes dans la LNH

Dans un peu plus d’un mois s’ouvrira le marché des joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey (LNH). Pour l’occasion, l’Agence QMI vous offre une liste de dix contrats que certains directeurs généraux préféreraient oublier.

Certains peuvent s’attendent à y trouver Karl Alzner, qui a signé une entente de cinq ans avec le Canadien de Montréal pour un total de 23,125 M $ l’été dernier, mais donnons la chance au coureur après une saison difficile.

Sean Avery 4 ans, 15,5 M $, été 2008, Stars de Dallas

Sean Avery avait terminé la saison 2006-2007 avec une récolte de 48 points, dont 18 buts. Il a entamé la saison avec les Kings de Los Angeles avant de la terminer avec les Rangers de New York. L’année suivante, il a amassé 33 points, dont 15 réussites en 57 parties.

L’été venu, les Stars de Dallas ont voulu mettre le grappin sur la petite peste, mais la lune de miel n’aura duré que 23 rencontres. Il a été suspendu par la LNH à la suite de déclarations faites sur ses ex-compagnes. Une fois la suspension terminée, il a été placé au ballottage, réclamé par les Rangers, il a été assigné au club-école du Wolf Pack de Hartford.

Scott Gomez 7 ans, 51,5 M $, été 2007, Rangers de New York

Après avoir signé son lucratif contrat avec les Rangers de New York, Scott Gomez a connu une bonne première saison dans l’uniforme des Blueshirts, touchant la cible à 16 reprises et amassant 54 mentions d’aide pour un total de 70 points.

Les saisons suivantes ont été plus difficiles, si bien qu’au terme de la campagne 2008-2009, les Rangers l’échangent au Canadien en retour entre autres de Christopher Higgins et Ryan McDonaugh.

Le Canadien a racheté son contrat le 17 juin 2013.

David Clarkson 7 ans, 36,750 M $, été 2013, Maple Leafs de Toronto

David Clarkson n’avait jamais terminé une saison avec 50 points, quand à l’été 2013 les Maple Leafs de Toronto lui ont déroulé le tapis rouge pour l’attirer dans la capitale ontarienne. En 60 parties lors de la saison 2013-2014, il a récolté 11 points tandis que l’année suivante, il en a totalisé 15 en 58 matchs.

En 2015, il a été échangé aux Blue Jackets de Colombus avec qui il a disputé 26 rencontres en une saison et demie avant de subir une blessure au dos. Son contrat a été refilé aux Golden Knights de Vegas.

Daniel Brière 2 ans, 8 M $, été 2013, Canadien de Montréal

Six ans après avoir vu Daniel Brière préféré l’offre des Flyers de Philadelphie, le Canadien de Montréal offre un contrat de deux saisons à l’attaquant québécois. Visiblement pas un des préférés de Michel Therrien, Brière n’a pas connu le succès souhaité.

Il a terminé la saison avec 13 buts et 25 points. Il en a ajouté sept autres en 13 rencontres éliminatoires, mais l’équipe a choisi de l’échanger au Colorado l’été suivant.

Cristobal Huet 4 ans, 22,5 M$, été 2008, Blackhawks de Chicago

Après avoir connu du succès dans l’uniforme du Canadien, Cristobal Huet est échangé aux Capitals de Washington, où il termine la saison sur des chapeaux de roue. En 13 parties, il a maintenu une moyenne de buts alloués de 1,63 et un taux d’efficacité de ,936.

Au cours de l’été 2008, les Blackhawks de Chicago lui offrent un contrat lucratif. À la fin de sa première campagne à Chicago, il voit Nikolai Khabibulin lui ravir le rôle de numéro un en vue des séries éliminatoires. L’année suivante, il s’est fait damner le pion par Antti Niemi, qui a mené les Hawks à la conquête de la coupe Stanley.

Huet n’a jamais rejoué dans la Ligue nationale, les Hawks préférant demander à un club de la Ligue nationale A Suisse, Fribourg-Gotteron, d’aligner le portier français.

Benoit Pouliot 5 ans, 20 M $, été 2014, Oilers d’Edmonton

Après qu’il eut connu une saison de 36 points, dont 15 buts avec les Rangers de New York en 2013-14, Benoit Pouliot s’est vu offrir un pont d’or par les Oilers. En trois saisons avec la formation de l’Alberta, il a totalisé 84 points en 180 parties. Le 29 juin 2017, les Oilers rachètent son contrat.

Milan Lucic 7 ans, 42 M $, été 2016, Oilers d’Edmonton

Dans un souci de bien entourer sa jeune vedette Connor McDavid, les Oilers d’Edmonton ont fait signer un faramineux contrat à Milan Lucic. Après une saison respectable de 50 points en 82 parties, il en a récolté 34, la saison dernière.

Loui Eriksson 6 ans, 36 M $, été 2016, Canucks de Vancouver

En 2015-2016, Loui Eriksson a inscrit 30 buts et amassé 63 points en 82 parties avec les Bruins de Boston. Les Canucks lui offrent un contrat en espérant créer des étincelles avec les jumeaux Sedin en complétant un trio de Suédois.

En deux saisons, Eriksson a totalisé 47 points, dont 21 filets, en 115 rencontres.

Christian Ehrhoff 10 ans, 40 M $, été 2011, Sabres de Buffalo

Le défenseur allemand Christian Ehrhoff a connu deux excellentes saisons dans l’uniforme des Canucks de Vancouver en 2009-2010 et 2010-2011, au cours desquelles il a amassé 94 points en 159 parties.

Ce qui a donné l’idée aux Sabres de lui octroyer un contrat de 10 ans. Trois ans plus tard, le 29 juin 2014, la formation de Buffalo décide de lui racheter son contrat. Il poursuit sa carrière en Allemagne après avoir obtenu des contrats d’un an avec les Penguins de Pittsburgh et les Kings de Los Angeles.

Il a remporté la médaille d’argent lors des récents Jeux olympiques.

Ilya Bryzgalov 9 ans, 41,880 M $, été 2011, Flyers de Philadelphie

Les Flyers de Philadelphie pensaient bien avoir réglé leur problème devant le filet en offrant un mirobolant contrat à Ilya Bryzgalov, à l’été 2011. Il venait de connaître quatre excellentes saisons avec les Coyotes de Phoenix.

Il n’a pas connu le succès espéré dans la Ville de l’amour fraternel, si bien qu’après seulement deux années, les Flyers ont décidé de racheter son contrat. C’est le 25 juin 2013 que l’association entre Bryzgalov et les Flyers a pris fin.