Luc Langevin était à l’Assemblée nationale mercredi, mais n’a pas fait disparaître le premier ministre...

Rassurez-vous! L’illusionniste Luc Langevin était de passage à l’Assemblée nationale mercredi, mais ce n’était pas pour faire disparaître le premier ministre Philippe Couillard...

Bien que cela puisse avoir été un scénario rêvé par certains électeurs (qui auront d’ailleurs le pouvoir de le faire eux-mêmes disparaître, si tel est leur désir, en octobre prochain), le célèbre prestidigitateur était de passage au parlement pour recevoir une prestigieuse distinction.

Il a reçu la médaille de l’Assemblée nationale, des mains de Geneviève Guilbault, la députée de Louis-Hébert qui représente la circonscription où il a grandi.

«Saviez-vous qu’on était presque voisins lors de notre enfance? Parce que comme vous, j’ai grandi dans Louis-Hébert à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans le secteur des Bocages et comme vos parents et les miens, j’y réside d’ailleurs toujours», a lancé la politicienne lors de la réception tenue à son honneur.

Photo Simon Clark

La députée de Louis-Hébert a ensuite longuement fait l’éloge de «l’apport notoire au rayonnement du Québec sur la scène internationale» du scientifique spécialisé en optique.

«La technique que vous maniez si adroitement, le sens du spectacle dont vous êtes naturellement doté et l’émerveillement que vous suscitez nous rappellent que le monde a besoin de voir des étoiles et que jeunes et moins jeunes prennent plaisir à être captivés par vos remarquables tours de force», a-t-elle aussi souligné le comparant à Houdini, Chris Angel et David Copperfield.

Ce fut un honneur pour moi de recevoir La Médaille de L’Assemblée Nationale ce matin à Québec de la part de @GGuilbaultCAQ , députée de Louis-Hébert. pic.twitter.com/1HtCLVEAYe — Luc Langevin (@LucLangevin) May 30, 2018

«Je n’avais jamais pensé recevoir cette médaille. Je suis doublement touché par tout ça. Je veux profiter de ce court instant de parole pour mentionner les efforts que ça prend pour connaître du succès. C’est l’oeuvre de beaucoup de gens autour de moi qui m’ont soutenu et m’ont aidé et cette médaille-là, je veux vous la dédier, ceux qui sont là aujourd’hui et qui ont fait la plus grande différence dans ma vie et qui ont fait la personne que je suis aujourd’hui», a tenu à souligner le récipiendaire.