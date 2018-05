Odieux, répugnant... et répétitif

La comédienne Roseanne Barr a été mise à la porte d’ABC. Elle, dont l’émission éponyme est revenue en ondes en mars dernier après un hiatus de 20 ans, était raciste, antisémite et solidement bornée. C’est fou dans ce pays comme on aime donner des secondes chances.

Aucun doute, Roseanne, le show, avait, comme Donald Trump en 2016, trouvé un public en mal d’amour : ces Américains pris dans leur quotidien banal et stagnant, oubliés, délaissés... Middle America, comme on répète souvent. Avec Roseanne, version 2018, ils se voyaient enfin présenter un monde qui leur ressemblait.

Et ça leur a plu : 18 millions de téléspectateurs en direct pour la première le 27 mars ; 25 millions en y ajoutant le visionnement en différé. Un succès ahurissant quand on sait que les patrons des grandes chaînes crient au triomphe quand leurs nouvelles émissions font 5 millions d’auditoires.

RATTRAPÉE PAR SON DÉLIRE

Sauf que Roseanne Barr est une solide tordue. Elle se vautre depuis des années dans les conspirations les plus débridées : le gouvernement mène des « expériences de contrôle de la pensée », le pape « possède presque tout l’argent du monde », les attentats du 11 septembre, c’est un coup du FBI et de la CIA et l’ex-directeur de campagne d’Hillary Clinton dirigeait un réseau de pédophilie dans la cave d’une pizzeria de Washington. Vous voyez le genre.

C’est Twitter qui l’a menée à sa perte. Sans finesse, elle y avait par exemple écrit, deux mois avant l’élection présidentielle de 2016, que « Huma Weiner, haïsseuse de juifs et assistante d’Hillary Clinton, est une sale pute nazie ». Sympathique.

Tôt hier matin, c’est contre Valerie Jarrett qu’elle a sévi, affirmant que l’ancienne conseillère de Barack Obama était l’aboutissement de l’union de musulmans et de singes. C’est d’ailleurs une de ses insultes favorites : elle avait décrit Susan Rice, l’ancienne conseillère à la Sécurité nationale d’Obama, elle aussi Afro-Américaine, comme « un homme avec des grosses couilles pendantes de singe ».

ABC, qui avait pris le risque de reconfier l’antenne à une pareille lunatique, a vite tiré la plogue, indiquant que ses commentaires étaient « odieux, répugnants et incompatibles avec nos valeurs ». Z’auraient quand même dû voir venir le coup.

UNE ADMIRATION RÉCIPROQUE

Le surlendemain du retour de Roseanne en ondes, Donald Trump avait vanté son succès : « Regardez ses cotes d’écoute ! Elles étaient incroyables. Plus de 18 millions de personnes et c’était au sujet de nous ! » avait-il clamé, en englobant d’un geste de la main ses partisans venus le voir en Ohio.

Il y a communion entre Roseanne Barr et Donald Trump, c’est incontestable : le ton, la grossièreté, mais surtout l’absence de filtre, de retenue. Elle-même comme son personnage étaient et restent de farouches partisans du 45e président américain.

Et il a une part de blâme, le Donald, pour ces pop-up de plus en plus fréquents de racisme public, d’antisémitisme flagrant et d’effritement de la moindre décence commune. Ce n’est pas tant ce qu’il dit, mais ce qu’il incite à dire ; ce qu’il cautionne avec une politique d’intolérance à l’égard des étrangers ; ce qu’il encourage en dénigrant les institutions du pays ; ce qu’il provoque en donnant du crédit aux complots les plus insensés.

Je n’ai jamais eu de sympathie pour Roseanne Barr. Son personnage de « grosse vulgaire au grand cœur » ne m’a jamais attendri. Avec son dernier tweet raciste, elle a assumé son rôle jusqu’au bout : une « grosse vulgaire » qui n’aurait jamais dû avoir de place en prime time télé. Bon débarras !