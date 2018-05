Polansky prédit le top 10 à Shapovalov

PARIS – Denis Shapovalov tentera de porter jeudi sa fiche à huit victoires et quatre défaites cette saison sur terre battue, une nette amélioration lorsqu’on pense qu’en 2017, il n’avait savouré aucun gain sur cette surface.

Son rival sera le gaucher Maximilian Marterer, 70e joueur mondial, un Allemand qui a atteint les demi-finales du tournoi sur terre battue de Munich. Les deux hommes ne se sont jamais affrontés. La rencontre débutera à 11h00, heure de Paris, soit 5h00 au Québec.

«Je m’attends à un match difficile. À vrai dire, ils le sont tous à ce niveau», a simplement dit Shapovalov.

On a recueilli les commentaires de ses compatriotes Vasek Pospisil et Peter Polansky au sujet de ses exploits.

«Le rendement de Shapo est vraiment impressionnant, a confié Pospisil. J’ai rarement vu un joueur être aussi fort physiquement à 19 ans. Bien sûr, il y a Rafael Nadal qui gagnait déjà des tournois du grand chelem à cet âge, mais on parle d’une légende. Denis m’impressionne par sa maturité. Il progresse très rapidement et il a tout un avenir devant lui.»

Le Torontois Peter Polansky, qui a subi l’élimination au premier tour hier en s’inclinant 6-3, 4-6, 6-2 et 6-2 face au Français Pierre-Hugues Herbert, s’est lui aussi montré élogieux à l’égard de Shapovalov.

«Il a assurément le potentiel pour percer le top 10 et qui sait, de devenir un jour le meilleur joueur au monde, a-t-il commenté. Il mérite de disputer des matchs sur les courts principaux, peu importe ce que peuvent dire les gens sur les réseaux sociaux. Je l’affronte parfois lors des séances d’entraînement et je n’en reviens pas de la puissance de ses coups. Il a un don du ciel.

«Ces dernières années, Milos Raonic et Eugenie Bouchard ont fait honneur au tennis canadien en atteignant le top 10 et je crois qu’on pourrait voir, dans un proche avenir, Félix Auger-Aliassime rejoindre Shapovalov dans le top 10. Félix doit simplement acquérir de l’expérience et de la confiance», a ajouté Polansky.