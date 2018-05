Produits forestiers Résolu: investissements annoncés à la scierie des Outardes

BAIE-COMEAU | Des investissements de près de 9 millions $ seront faits par Produits forestiers Résolu pour moderniser la scierie des Outardes, près de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, a annoncé son président et chef de la direction, Yves Laflamme.

Les principaux changements viseront l’installation d’un classeur automatisé et le remplacement de la bouilloire actuelle de la Scierie des Outardes.

Le grand patron de Produits forestiers Résolu était de passage à Baie-Comeau dans le cadre de la tournée du Forum Boréal.

Depuis 2016, Résolu a investi plus de 30 millions $ dans ses installations nord-côtières. Mais la papetière doit faire face à une diminution de la consommation de papier journal en Amérique du Nord de 77 % depuis 2000.

La production est passée de 13 à 2,2 millions de tonnes. Les syndiqués sont confiants, selon leur président Sylvain Bélanger. «Au moins si on a de quoi se réparer comme du monde et qu’après ça on est capable de se stabiliser beaucoup plus que présentement, on devient rentable automatique», a-t-il souligné.

L’ancien patron Richard Garneau avait menacé de fermer la papetière à la même date l’an dernier, si les coûts de production ne se n’amélioraient pas.

Résolu doit encore faire face à de nombreux défis. Soixante postes seront à combler dans ses installations d’ici la fin de l’année. À cela s’ajoutent les surtaxes américaines, l’infestation de tordeuse des bourgeons de l’épinette et la diminution des volumes de coupe.