Saguenay: appel d'offres pour renforcer le toit du Centre Georges-Vézina

SAGUENAY | La Ville de Saguenay vient de lancer l'appel d'offres pour le renforcement du toit du Centre Georges-Vézina.

Mais d'autres travaux importants sont déjà annoncés pour l'été 2019. En tout, ce sera plus de 1 million $ qui sera investi, non seulement pour la toiture, mais pour la réfection du système de réfrigération, d'éclairage, d'électricité et de chauffage.

«Ça ne veut pas dire que le projet de nouvel amphithéâtre est abandonné», a dit le porte-parole de la Ville, Jeannot Allard. Nous devons seulement garder le Centre George-Vézina à niveau le temps de son utilisation.»

Le vieil édifice avait été fermé plusieurs semaines en février et mars, la toiture présentant des signes d'inquiétude. La ville a engagé 500 000 $ pour des travaux urgents, mais temporaires. Les fermes de toit ont ainsi été solidifiées.

Le même exercice sera repris, pour des résultats à plus long terme. Saguenay évalue les travaux entre 365 000 $ et 505 000 $.

«Les travaux vont nous permettre de respecter le Code national du bâtiment, a expliqué le porte-parole. En même temps, nous ne serons plus obligées de déneiger la toiture aussi fréquemment, ce qui nous coûtait plusieurs dizaines de milliers de dollars.»

La Ville cherche présentement une firme d’ingénierie pour établir les plans et devis en vue de remplacer éventuellement ses systèmes de réfrigération et d'éclairage, qui date du début du millénaire. Les systèmes de chauffage et d'électricité seront aussi mis à niveau.

«On parle de plusieurs centaines de milliers de dollars pour ces travaux, a avancé Jeannot Allard. Ce sera une somme plus importante que celle que nous consacrons cette année.»