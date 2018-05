Searle brille dans une cinquième victoire consécutive

Aidés par la performance étincelante de Ryan Searle au monticule, les Capitales de Québec ont prolongé le calvaire des Boulders de Rockland en s’imposant par 3-1, mercredi soir, au Stade Canac.

Avant le match, le lanceur australien n’avait toujours pas donné de point en deux départs et 12 manches de travail. Les Boulders ont brisé la séquence dès la manche initiale avant d’être muselés par Searle, qui a fini sa soirée de travail avec huit retraits au bâton, n’ayant accordé que quatre coups sûrs et deux buts sur balles. Sa moyenne de points mérités s’élève à seulement 0,47!

«J’étais déçu d’accorder ce point, mais tu peux toujours compter sur les gars dans ce vestiaire pour te soutenir. Ils ont été excellents en défensive et ont fait des points. Je veux juste donner une chance à mon équipe de gagner et si je fais ça, j’aurai fait mon travail», a souligné humblement l’artilleur de 28 ans.

«Son C.V. ne ment pas et il a eu du succès partout où il est passé. Il a été complètement dominant. C’est un lanceur intelligent et habile. Puis, on savait que nos lanceurs allaient nous trainer par moments», a renchéri le gérant Patrick Scalabrini.

Troisième manche productive

Les Capitales ont une fois de plus frappé tôt en inscrivant leurs trois seuls points à leur troisième tour à la plaque, prenant les devants sur un double de Brad Antchak. Kalian Sams a produit son sixième point de la saison quelques minutes plus tard sur un simple pour doubler l’avance des siens. Laquelle a été suffisante pour permettre à Nolan Becker de travailler l’esprit en paix lorsqu’il a été envoyé sur la butte en neuvième manche pour obtenir sa première victoire protégée.

«On en fait assez offensivement, j’aurais aimé qu’on soit capable de générer plus d’offensive. Il y a le danger qu’on s’endorme parce que nos lanceurs font trop bien. Il faut être plus opportuniste», a analysé Scalabrini.

Il s’agissait d’une cinquième victoire consécutive pour les joueurs endossant l’uniforme blanc à rayures bleues ainsi qu’une neuvième en 13 rencontres depuis le début des activités saisonnières. Québec pourra compléter le coup de balai de cette série de quatre rendez-vous ce soir.

Départ canon

La saison a beau être encore jeune, mais cette fiche de 9-4 alors que les Capitales ont été confrontés à certaines blessures en plus d’être toujours en attente du receveur Maxx Tissenbaum fait sourire l’instructeur et ses adjoints. Les Caps pointent au sommet du classement de la Can-Am.

«Ça me surprend. J’espérais qu’on commence fort en attendant [le retour de] Tiss et que les pièces se placent. Cela dit, on n’est pas sortis du bois puisque Sams et les Cubains vont partir.» Pour Sams, ce sera à la mi-juin pour la naissance de son deuxième enfant, alors que Lazaro Blanco et Yordan Manduley quitteront en juillet pour les Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes. Blanco (1-1) sera le partant ce soir.

Vendredi pour Vitters

Blessé au pied, le troisième-but Josh Vitters devrait être en uniforme vendredi pour le premier match du calendrier face aux Aigles de Trois-Rivières. «[Jonathan] Malo peut jouer jeudi, alors ça ne donne rien de le presser pour rien», précisait Scalabrini sur l’état de santé du troisième choix au total de l’encan 2007 par les Cubs de Chicago...

1648 amateurs ont franchi les tourniquets du Stade Canac...