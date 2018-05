Singapore Airlines va proposer le vol le plus long au monde

SINGAPOUR | Singapore Airlines va proposer en octobre une liaison sans escale entre Singapour et New York en près de 19 heures, soit le vol commercial le plus long au monde, a annoncé mercredi la compagnie aérienne.

L'avion qui partira de l'aéroport de Singapour-Changi pour atterrir à l'aéroport new yorkais de Newark parcourra une distance de 16 700 km en 18 h 45, a ajouté la compagnie de l'archipel d'Asie du Sud-Est dans un communiqué.

L'actuel vol commercial le plus long au monde est effectué par Qatar Airways, qui relie la capitale qatarie Doha à la ville néo-zélandaise d'Auckland en 17h40.

Pour son futur long-courrier record, Singapore Airlines va utiliser un Airbus A350-900 Ultra Long Range à très long rayon d'action, qui sera configuré pour transporter 161 passagers -- 67 en classe affaires et 94 en économie premium, selon la compagnie.

Cet appareil capable de voler sur une distance de près de 18 000 km, soit plus de 20 heures, avait effectué son premier vol d'essai fin avril.