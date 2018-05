« Le problème qu’on a, c’est que si on se fait briser ici et qu’il y a quelque chose de grave, le temps de réparer les dégâts, on perd l’été. Si on perd l’été, on fait faillite », affirme le propriétaire du Grand Café, Christopher Chouinard, précisant que la saison estivale représente pour lui plus de la moitié de son chiffre d’affaires.