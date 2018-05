Sommet du G7: pas d’indemnisation pour le vandalisme

Mardi, le porte-parole du Bureau de gestion des sommets Rémi Larivière a indiqué que les particuliers résidant « à l’intérieur du périmètre de sécurité, dans les zones extérieures touchées et dans les lieux des activités satellites » sont admissibles au programme d’indemnisation s’ils ont dû « débourser des coûts extraordinaires ».

M. Larivière nous a ainsi renvoyés aux lignes directrices du programme. Or, celles-ci précisent que « les frais liés à des dommages causés par des tiers, y compris le vandalisme, ne sont pas admissibles à un paiement d’indemnisation. Le vandalisme peut être couvert par l’assurance individuelle ».

Les blessures, les troubles émotifs et les frais de protection privée ne sont pas admissibles non plus.