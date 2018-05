Triple Défi 2018

Le 25e Triple Défi du club de golf Le Grand Portneuf aura lieu, cette année, le samedi 7 juillet.

Chaque équipe de 2 joueurs devra jouer 27 trous avec 3 formules (Continuous Mulligan, Chapman et 2 balles-meilleure balle). Le tournoi est ouvert aux hommes et aux femmes (catégories féminines) et est doté de prix et bourses d’une valeur de 10 000 $. Le coût d’inscription comprend le golf (27 trous), la voiturette motorisée, le déjeuner buffet, une consommation, le souper buffet, des prix aux gagnants et prix de participation, et un coupon droit de jeu (2 pour 1) au club de golf Le Grand Portneuf. Renseignements et inscriptions (à partir du 1er juin pour les membres d’un club de golf et le 2 juin pour le public) : 418 329-3662.

Un premier trou d’un coup a été enregistré au club de golf Albatros depuis le début de la saison 2018. Il appartient à Pierre Garant qui a réalisé son exploit, le 17 mai dernier, au trou no 15 sur une distance de 170 verges, avec son bois no 1. Félicitations Pierre !

Mission accomplie

Photo courtoisie

L’EnGrEnAgE, lieu de réflexion, d’échange et d’action pour les groupes communautaires et les citoyens de Saint-Roch, a tenu le 10 mai dernier sa seconde collecte de fonds, coprésidée par Le Festival d’été de Québec (FEQ) et iXmédia. L’activité, couronnée de succès, a récolté 33 455 $, soit environ 8000 $ de plus que l’année dernière. Les sommes amassées contribueront à la réalisation d’une série d’initiatives communautaires. De gauche à droite, sur la photo : Marine Sériès, coordinatrice de l’EnGrEnAgE ; Carl-Frédéric De Celles, président de iXmédia ; Claude Doré, directeur général par intérim du Festival d’été de Québec ; Louis Nadeau, président de Gestion Louis Nadeau ; Bernard Gaudreault, président de Planifika ; Éric Courtemanche-Baril, propriétaire de l’Intermarché de Saint-Roch ; Brigitte Lapointe, directrice principale de KEVLAR Habitation ; et Jean-Baptiste Cantin-Boudreau, directeur financement et marketing par intérim du Festival d’été de Québec.

Les 30 ans d’Horizon nouveau

Photo courtoisie

L’organisme communautaire Horizon nouveau a célébré, le 4 mai dernier, son 30e anniversaire en recevant lors d’un cocktail dînatoire la plupart de ses membres actifs, ses anciens membres du conseil d’administration, ses fournisseurs ainsi que ses partenaires financiers. Fondé en 1987, Horizon nouveau a pour mission de venir en aide aux personnes qui vivent une rupture du couple et de la famille. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Josée Brousseau, collaboratrice, Direction et Communication Caisse Desjardins de Ste-Foy; Armand Labonté, président par intérim d’Horizon nouveau; Véronique Cazeault, coordonnatrice d’Horizon nouveau; Marie-Claude Arsenault, conseillère stratégique en communication Caisse Desjardins de Ste-Foy; Jean-Denis-Côté, attaché politique de Sébastien Proulx; Louise Paradis, secrétaire d’Horizon nouveau; Carole Gauthier, administratrice d’Horizon nouveau et Richard Marchand, Directeur Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire.

Club Mustang Québec

Photo courtoisie

Michel Lévesque, directeur des communications, m’indique que le Grand Rassemblement 2018 du Club Mustang Québec se tiendra le samedi 16 juin, dès 8 h 30 jusqu’à midi pour les inscriptions (remis au lendemain en cas de pluie) à la piste d’accélération de Pont-Rouge (504, route Grand-Capsa). Des plaques souvenirs seront remises aux 150 premiers véhicules et des trophées dans les catégories « Show & Shine et Drag ». Certains exposants auront des stands. Animation et restauration sur place. Une partie des profits de la journée sera remise à la Fondation Raphaël Giguère (CHU). Renseignements : clubmustang.qc.ca, 418 806-3337.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yann Latouche (photo), président de EvenTouch avec Groupe Voyages Québec... Ghislain Bérubé, collectionneur et bénévole au Tournoi pee-wee de Québec, 69 ans... Roch Denis, ex-animateur (radio, télé), 61 ans... Jocelyne Bourassa, ex-golfeuse professionnelle, recrue de l’année 1972 de la LPGA, 70 ans... Jacques Boulanger, ex-animateur radio et chanteur, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 mai 2017. Elena Verdugo (photo), 92 ans, actrice américaine... 2016. Tom Lysiak, 63 ans, ancien attaquant des Black Hawks de Chicago... 2016. Rick MacLeish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers... 2015. Joël Champetier, 57 ans, romancier québécois... 2015. Beau Biden, 46 ans, fils du vice-président des États-Unis Joe Biden... 2010. L’honorable Dufferin Roblin, 92 ans, homme d’affaires et homme politique canadien... 2007. Jean-Claude Brialy, 74 ans, acteur et réalisateur français... 2005. Gérald LeBlanc, 59 ans, poète acadien... 1997. Georges Fiori, 71 ans, père de Serge Fiori (Harmonium)... 1986. Perry Ellis, designer de mode américain... 1975. Michel Simon, 80 ans, acteur français.