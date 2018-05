Un billet de loterie de 17 mètres

MONT-TREMBLANT – Un commerçant des Laurentides a décidé d’embarquer dans la folie du gros lot de 60 millions de dollars de Lotto Max en créant un groupe à 3000$. Mis bout à bout, les billets de ce groupe mesurent 17 mètres.

Jean Telmosse du Dépanneur Telmosse à Mont-Tremblant a rapidement constaté l’engouement de ses clients pour les billets de groupe en vu du tirage de vendredi prochain. Le but est d’avoir plusieurs combinaisons dans un même tirage et de séparer le coût de ces nombreuses participations en plusieurs.

M. Telmosse a débuté modestement avec des groupes dont les participations étaient vendues 35$, ensuite 50$ puis 100$.

« J’ai dit en farce à un client samedi dernier qu'il faudrait en faire un à 150$, le client nous a dit, « marque mon nom tout de suite moi j’en veux un », alors on a fait des billets à 150$ et ça se vend très bien », dit M. Telmosse.

Photo Dave Parent

1800 combinaisons

Le billet de 17 mètres de long comporte 1800 combinaisons, il vaut 3000$ et chacun des 20 participants devra débourser 150$ pour faire partie du groupe. Si les clients remportent le gros lot de 60 millions $, chacun partira avec 3 millions de dollars. Malgré tout, leurs chances de gagner le gros lot ne sera que de 0,006%.

Les groupes aussi imposants sont plutôt rares parce que le risque est grand pour le commerçant. Une fois imprimé, le billet doit être payé. Si le propriétaire n’arrive pas à tout vendre son groupe, c’est lui qui devra assumer les pertes.

« Des billets à 100$ et à 150$ (pour une participation de groupe) on compte ça sur les doigts d’une main. On ne pourrait pas faire ça dans n’importe quel magasin. Il faut que le gros lot soit élevé et ça prend un propriétaire aux aguets parce que c’est beaucoup de temps à donner », explique Mathieu Beauchamp, représentant chez Lotto Québec.

Photo Dave Parent

Chanceux une deuxième fois?

Si le groupe remporte le gros lot, Jean Telmosse sera en pays de connaissance lui qui a remporté 250 000$ à Lotto Poker en juillet 2016. Si le destin lui est favorable une deuxième fois, va-t-il continuer à opérer son dépanneur ou prendra-t-il se retraite?

« Je le sais pas, il va peut-être y avoir des petits changements à l’horaire », dit l’homme de 61 ans avec un large sourire.

Avec un gros lot de 60 millions $ et 50 lots de un million, le tirage de vendredi représente un record avec110 millions de dollars à remettre aux joueurs.

- Avec la collaboration de monjournal.ca