Un mois de mai à oublier pour les Blue Jays

Subissant un balayage au Fenway Park pour compléter le mois de mai, les Blue Jays de Toronto traversent de durs moments.

Avec une défaite de 6-4 subie mercredi après-midi face aux Red Sox de Boston, les Jays ont conclu le mois avec une fiche de 9-19. Ils ont par ailleurs perdu 13 de leurs 17 derniers matchs.

Dans la rencontre de mercredi, c’est le partant Sam Gaviglio (2-1) qui a été la victime de l’attaque des Red Sox. Eduardo Nunez, avec un circuit en solo en cinquième manche, et J.D. Martinez, avec une longue balle au-dessus du «Monstre vert» pour deux points en sixième, l’ont fait mal paraître.

En six manches, Gaviglio a permis quatre points et sept coups sûrs. Il n’a par ailleurs donné aucun but sur balles.

Le partant des Red Sox Eduardo Rodriguez (6-1) a pour sa part savouré sa sixième victoire de la saison. En six manches et deux tiers de travail, il n’a cédé que deux points, réalisant par ailleurs sept retraits au bâton.

Menace tardive

Matt Barnes a fait du bon travail en relève pour les Red Sox. Puis, après deux coups sûrs accordés par Brian Johnson, c’est Craig Kimbrel qui est venu, tant bien que mal, fermer les livres, en route vers son 18e sauvetage de l'année.

Les Jays ont inscrit deux points sur un double de Kendrys Morales, en début de neuvième manche. Avec aucun retrait et des coureurs aux deuxième et troisième coussins, Devon Travis, Curtis Granderson et Luke Maile ont ensuite été retirés dans l'ordre.

Cette situation est un juste reflet des récents problèmes des Blue Jays. Si les releveurs de l’équipe ont été blâmés plus souvent qu’à leur tour dernièrement, force est de constater que l’attaque de la formation torontoise a aussi peiné au cours du mois de mai. En 28 matchs, la troupe de John Gibbons a inscrit cinq points ou moins à 24 occasions.

Après une journée de congé jeudi, les Blue Jays reprendront l’action ce vendredi 1er juin, à Detroit, face aux Tigers.

Donaldson demeure à l'écart

S’il devrait éviter un séjour chez les blessés, Josh Donaldson n’a pas été utilisé dans le match de mercredi. Il souffre d’une blessure à la jambe gauche.

Le Québécois Russell Martin a aussi été laissé de côté par Gibbons.