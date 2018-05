Un mois de mai sans défaite pour le Real

Le Real a terminé mai avec une victoire de 2-1, mercredi soir à Salt Lake City, aux dépens du Dynamo de Houston, ce qui lui permet de conclure le mois avec un dossier de 4-0-1.

Cette séquence a permis au Real de quitter le bas du classement de la section Ouest pour se hisser au cinquième échelon.

Luis Silva a ouvert la marque à la 34e minute en redirigeant de la tête le centre de Sebastian Saucedo pour déjouer Joe Willis.

Le Dynamo a nivelé le pointage après une heure et quart de jeu grâce à Alberth Elis, mais sept minutes plus tard Kyle Beckerman redonnait une priorité d’un but aux favoris de la foule.

Devant la cage du Real, Nick Rimando a paré cinq ballons alors que son vis-à-vis en a bloqué trois.