Un pôle gastronomique créé au Centre Eaton

La nouvelle foire alimentaire du Centre Eaton prend forme : après Lisbonne et Miami, c’est à Montréal que verra le jour le prochain Time Out Market, qui regroupera sur 36 000 pi2 restaurants, bars et activités culturelles, en plein centre-ville.

Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, voit grand pour la foire alimentaire de son Centre Eaton entièrement rénové. Sa foire alimentaire deviendra la première au Canada à faire partie du réseau Time Out Market, développée par le magazine du même nom.

Devant être inaugurée d’ici la fin 2019, elle sera la « pièce maîtresse » du projet de revitalisation de 200 millions $ du Centre Eaton et de l’ancien complexe les Ailes, selon le président des Centres commerciaux d’Ivanhoé Cambridge, Claude Sirois. Elle saura répondre à la clientèle du centre-ville, « exigeante [et] toujours à la recherche d’expériences différentes, nouvelles et innovatrices », selon lui.

22 espaces

Time Out Market Montréal lui proposera 16 espaces de restauration, deux bars, une cuisine de démonstration, une académie culinaire, une boutique et une scène culturelle, énumère l’entreprise dans son communiqué.

La foire alimentaire sera située au premier étage de l’ancien complexe les Ailes et occupera près de la moitié de la surface, offrant une vue de la rue Sainte-Catherine.

La valeur de ce volet du projet n’a pas été chiffrée par le promoteur, mais représente une « bonne partie » des investissements prévus au Centre Eaton.

1 milliard $

Dans le cadre de différents projets, la société investit actuellement plus d’un milliard $ pour moderniser ses propriétés du centre-ville de Montréal.

« Montréal est devenue un haut lieu culinaire et une capitale foodie mondiale », affirme Didier Souillat, chef de la direction de Time Out Market.

Le projet ressemble en tous points à celui de Time Out Market Lisbon, devenu une vraie destination depuis son ouverture en 2014, et dont les 26 restaurants, les six kiosques, les huit bars et cafés, les cinq boutiques et l’académie culinaire ont accueilli 3,6 millions de visiteurs en 2017.

​Avec près de 30 millions de visiteurs, le Centre Eaton et l’ancien complexe les Ailes est déjà l’un des centres commerciaux les plus achalandés de la province. Les travaux de revitalisation doivent prendre fin en 2020.