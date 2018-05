Une réserve privée accessible

Les amateurs de chasse et de tir qui aimeraient ajuster leurs petits et gros calibres, leurs poudres noires, leurs arcs et leurs arbalètes n’ont qu’à se rendre au champ de tir de l’Association chasse et pêche de la vallée du Richelieu, dans la région de Belœil. Cet endroit, reconnu pour ses hauts standards de sécurité, est supervisé par un professionnel dans le domaine et par un responsable qui vous conseillera sur demande. Un service d’armurerie est également offert pour vous aider lorsque votre arme ne performe pas selon les standards. En début de saison, le site n’est accessible que les week-ends. Dès le 25 juillet, la plage horaire sera prolongée de façon significative pour répondre aux besoins des tireurs. Il est possible d’opter pour un taux journalier abordable, seul ou en famille ou pour une carte de membre. Pour en savoir plus, visitez le www.acpvr.net ou composez le 514 825-0278.