Viagra féminin: le Dr Labrie devra verser plus de 11 M$ à l’UL et au CHU de Québec

C’est finalement plus de 11,2 M$ que le chercheur Fernand Labrie et ses entreprises devront verser en redevance à l’Université Laval et au CHU de Québec.

C’est ce que la Cour supérieure a tranché mercredi au terme d’une autre étape de cette saga judiciaire de plus de 10 ans. Le litige repose sur des redevances de 25% qui devaient être versées aux deux institutions publiques par l’entreprise du Dr Labrie, créateur du Vaginorm, le «Viagra féminin».

L’entente initiale date de 1991, mais l’UL et le CHU n’ont jamais touché leur part du contrat. Puis, en 2007, l’entreprise du Dr Labrie, EndoRecherche créer une filiale, EndoCeutics, en y transférant tous les brevets.

Un nouveau partenariat avec la pharmaceutique Bayer en 2010 pour la commercialisation du «Viagra féminin» laisse même miroiter 330 M$ avant que la multinationale s’en désintéresse et que le produit soit vendu sous une autre étiquette.

Refus de payer

Souhaitant obtenir sa part du gâteau comme prévu dans l’entente de 1991, l’Université et le CHU sont allés en arbitrage contre Dr Labrie en 2007. La sentence arbitrale qui en a ensuite découlé a mené à des contestations jusque devant le plus haut tribunal du pays qui a refusé d’entendre la cause.

Le jugement de la Cour supérieure rendu mercredi visait donc a déterminer de la somme qui devait être payé aux deux instituions par Endoceutics. Ce nouveau jugement pourrait donc potentiellement être de nouveau contesté par le Dr Labrie en Cour d’appel.

La somme de 11 281 129$ en plus des intérêts devra être partagée à parts égales entre l’Université Laval et le CHU de Québec.