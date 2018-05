MORIN, Rachel Dubé



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai dernier, à l'âge de 72 ans, est décédée Madame Rachel Dubé, épouse de feu Claude Morin. Elle est allée rejoindre ses parents feu Philippe Dubé et feu Marcelle Vaccarie. Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Daniel) et François (Nathalie); ses petits-enfants : Vanessa (Charles) et Olivier; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin : Pierrette, Lise (Claude Marcoux), Claudette (feu Marcel), ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au :dès 12h.La famille désire remercier le personnel soignant de l'unité des soins palliatifs, de l'unité des soins intensifs et de l'étage de médecine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHU de Québec adressé à l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de L'Enfant-Jésus (10 rue de l'Espinay, Québec QC G1L 3L5).