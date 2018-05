GAGNÉ HAMEL, Jeannine



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 17 mars 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Jeannine Gagné, a été l'épouse de feu monsieur Jean-Baptiste Hamel, fille de feu Aurore Dubé et de feu Armand Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances auElle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Wesley Miller), Jean (Christiane Gagnon), Luc, Line (Jean Turgeon), Martine (Jean Verret) et son bébé Sylvie; ses petits-enfants adorés : Jean-Patrick (Diane Quartin), Geneviève, Marie-Claude (Pascal Verreault), Pierre-Luc (Caroline Chrétien), Vincent, Francis, Étienne, Sarah-Maude (Joshua Horne) et Fannie (Jean-Philippe Bérubé); ses trois arrière-petits-enfants : Loam, Ugo, Ana Sophia; ses trois belles-sœurs; ses deux beaux-frères; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Nous désirons remercier le personnel de la résidence Chanoine-Scott où elle a séjourné la dernière année de sa vie. Un grand merci au docteur Paul Poirier, aux médecins, infirmières et à tout le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) qui ont prodigué d'excellents soins à notre maman tant aimée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.