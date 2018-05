SAUVAGEAU, Claude



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 14 mai 2018, à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé monsieur Claude Sauvageau, époux de madame Cécile Desroches, fils de feu monsieur Rolland Sauvageau et de feu madame Lucienne Walsh. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances, à partir de 12 h 30,et de là, au cimetière paroissial, sous la direction duMonsieur Sauvageau laisse dans le deuil outre son épouse, sa fille Nathalie (Antonio Grimaldi), son petit-fils: Quinton et son père Neil Granville; ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs: Claudette (Jean-Guy Mottard), Roger (Micheline Pelletier), Nicole (Martin Fiset), Renée (feu Réjean Mailhot), Alain (Denise Trépanier), Andrée (André Germain). Il était le beau-frère de: feu Roland Desroches (Murielle Houle), feu André (Linda Boutin), feu Jacques (Nicole Germain), Lise (Jacques Dussault), Claire (feu André Dussault, Gaétan Couture), Lucille (Normand Royer), feu Claude (Glorianne Cyr), Michel (Claudette Martel), Jean-Marc (Francine Bélanger), Pierre (Carole Campagna), Robert (Ginette Moisan), feu Philippe (Anny Matte, Jean-Marc Chabot). Il laisse également Madeleine Dussault et Micheline Dussault; son oncle, ses tantes, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à Les Diabétiques de Québec, 979, de Bourgogne, local 180,Québec, Qc, G1W 2L4, www.lesdiabetiquesdequebec.org où à la Fondation des maladies du coeur et de L'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8.