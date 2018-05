PAGEAU, Jacques



À la résidence familiale, le 25 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Jacques Pageau, époux de dame Lise Gagné, fils de feu dame Lauretta Gignac et de feu monsieur Benoît Pageau. Il demeurait au Lac-St-Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h30 à 16h30 et sera suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles ultérieurement, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse : Lise Gagné; ses enfants : Dominic (Isabelle Dallaire) et Rémy; ses sœurs : Carole (Richard Boivert), Jocelyne (Bernard Néron), Louise (René Gagné), feu Nicole (John Michaud); ses beaux-frères, belles-sœurs : feu Micheline, Diane, Ginette (Robert Drolet), Yolande (Marcel Trudel), Ghyslaine, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.