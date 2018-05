JACQUES, Rénald



Au Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, secteur Beauce, le samedi 26 mai 2018 à l'âge de 66 ans et 8 mois, est décédé monsieur Rénald Jacques, conjoint de madame Clémence Hébert et fils de feu Robert Jacques et de feu Rita Maheux. Il demeurait à Saint-Louis de Ravignan. Il laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Clémence Hébert; ses filles: Caroline et Mélanie (Patris Deblois); ses petits-enfants: Matys et Kym Royer, Jacob et Kristine Joy Deblois. Il était le frère de: Claude (Mariette Lessard), Micheline (Jean-Guy Roy), Nelson (Johanne Bergeron), Mignonne (feu Claude Morneau), Michel (Josette Turmel), Suzanne, Brigitte (Christian Lagrange). Il était le beau-frère de: Luce (Jackie Deblois), Édouard (Dany Bédard), Annette, Francine (Martin Therrien), Lucien (Raymonde Gilbert), Yvan (Céline Gagnon). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines ainsi que de nombreux ami(e)s. Selon ses volontés il n'y aura pas de cérémonie. La famille désire remercier le personnel du CISSSCA pour leur appui et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 6140, 6e Avenue Sud, Saint-Georges (Qc), G5Z 1P2.