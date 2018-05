CÔTÉ, Pauline Marineau



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 mai 2018, à l'âge de 101 ans, est décédée madame Pauline Marineau, épouse de feu monsieur Jules Côté, fille de feu Bernadette Lachance et de feu Henri Marineau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à laà compter de 13h.Elle laisse dans le deuil sa fille Louise, son amie Hélène Hudon; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Outre son époux et ses parents, elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs. Sincères remerciements au personnel du 5e étage de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.