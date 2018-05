LEMIEUX GAGNON, Marguerite



Au Centre d'Hébergement de Lévis du CISSS-CA, le 21 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Marguerite Lemieux, épouse de feu monsieur Raymond Gagnon, fille de feu madame Julienne Lachance et de feu monsieur J.Alfred Lemieux. Elle demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléancesde 12 h à 15 hElle laisse dans le deuil sa fille Louise (Claude Thériault) et son fils Pierre (Rebecca Halldorson), ses petits-enfants qu'elle aimait tant: Ariane, Anne-Sophie et Frédéric Normand ainsi que Patrick Gagnon, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Henri Lemieux (Michelle Casey), feu Julien Lemieux (feu Jeannine Bernier), feu Jean-Louis Lemieux (Denise Gaumond), feu Robert Gagnon (feu Thérèse Leblond), feu Normand Gagnon (Madeleine Samson) et feu Claire Gagnon (feu André Lemieux) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis(es). La famille tient à remercier tout spécialement le personnel du 6ème étage du Centre d'Hébergement de Lévis pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués avec tant de douceur et de respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Noël du Bonheur, 1411, Boul. Père-Lelièvre, Québec (Qué) G1M 1N7 ou à l'organisme Parkinson Région Québec Chaudière Appalache, 245, Rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6 tél. : 418-527-0075 courriel : information@prqca.ca Des formulaires seront disponibles sur place.