NADEAU, Bernadette Pouliot



Au CHUL de Québec, est décédée le 24 mai 2018, à l'âge de 83 ans et 10 mois, Bernadette Pouliot Nadeau, épouse de monsieur Maurice Nadeau. Elle était la fille de feu Joseph François Pouliot et de feu Blanche Turcotte. Elle demeurait à Sainte-Foy.le dimanche 3 juin 2018 de 19 h à 21 h, le lundi 4 juin de 9 h à 10 h 30.et de là suivra l'inhumation au Parc Commémoratif la Souvenance. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice; sa sœur Jacqueline, son frère André (feu Lucille Nadeau) et sa belle-sœur Aurore Laliberté; ses belles-sœurs de la famille Nadeau : Yolande, Gabrielle, Antoinette (Joseph Rousseau), Maxine et Georgette ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre ses sœurs : Jeanne-D'Arc, Fabiola, Gabrielle, Albertine, Charlotte et Ida, ses frères : François et Gaston; ses beaux-frères de la famille Pouliot: Almanzor Carrier, Charles-Henri Tremblay et Joseph Chabot; ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Nadeau : Bernard (Yolande Fouquet), Marie-Paule (Noël Clavet), Daniel, Jean-Marie, Dr Marcel Clavet et Françoise (Dr André Laroche). Un merci spécial au personnel du CHUL (département des soins intensifs) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec, Qc, G1M 3H6, T 418 529-9742, scleroseenplaque.ca.