GAGNON, Francis



À son domicile de Drummondville, le 15 mai 2018, est décédé à l'âge de 61 ans, monsieur Francis Gagnon, fils de feu monsieur Charles-Auguste Gagnon et de feu madame Estelle Auclair. Il demeurait à Drummondville et autrefois de Cap-Chat. Monsieur Gagnon laisse dans le deuil ses enfants: Charles-Olivier et Joanie; ses sœurs: Renée (Bernard), Marie-Claude et Liliane (Clarence) ainsi que de nombreux parents et amis. La famille accueillera les parents et les amis lede 13h à 16h à laLa famille a confié le soin des rituels funéraires à la