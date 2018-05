GAGNON GIGUÈRE, Isabelle



Au CHSLD de l'Hôtel Dieu du Sacré-Cœur, le 20 mai 2018, à l'âge de 76 ans et 2 mois, est décédée entourée de ses enfants, dame Isabelle Gagnon, épouse de feu monsieur Jean-Yves Giguère, fille de feu dame Rachel Morand et de feu monsieur Louis Gagnon. Elle demeurait à St-Émile, Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée, elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.pour crémation. La famille recevra les condoléancesde 9h30 à 10h30,Les cendres seront déposées au cimetière de la paroisse sous la direction de laElle laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane (Sylvie Grenier), feu Johanne (Luc Michaud), Chantal (Marcel Poirier), Pascal (Sophie Béliveau); ses petits-enfants : Arianne, Gabriel, Charles-Émile, Audrée, Vincent, Francis, Sophie, Olivier, Catherine; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Mathieu, Amélya, Daphnée; ses frères et sœurs : Lorraine (Gérald Bérubé), Madeleine (Daniel Collins), Denise (Marc Boudreau), Aline (Raymond Beaumont), Pierre (Cécile Choquette), Donald, Mario (Chantal Richard), son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Giguère : feu Robert (Édith Cloutier), Liliane (André Duchesne). Sont également affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami (es). Des remerciements sont adressés à la résidence du Manoir Lac-St-Charles, ainsi qu'à tout le personnel soignant et les intervenants du CHSLD de l'Hôtel-Dieu du Sacré-Cœur pour leur accompagnement d'une grande humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise, Hôpital de l'Enfant-Jésus, Hôpital du Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca, des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.