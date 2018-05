RIVARD, Françoise Letarte



Au Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes, le 19 mai 2018, à l'âge de 94, ans est décédée dame Françoise Letarte, épouse de feu M. Jean-Claude Rivard, et fille de feu M. Francis Letarte et de feu Dame Alphonsine Simard. Elle laisse dans le deuil sa fille Dominique Rivard (Pierre Cloutier), ses petits-enfants: Annie, François-David (Nathalie Noel) et Jean-Pierre (Julien Plante); son arrière-petit-fils Félix-Antoine Cloutier, sa belle-sœur Mme Lise Bédard Taillon (feu Jacques Rivard), ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :le vendredi 1 juin de 19h à 21h., la famille recevra les condoléancesde 13h à 14hLa famille désire remercier sincèrement le Dre Danièle Rochon et tout le personnel du 4ième étage du Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes pour leur dévouement et les bons soins prodigués à Mme Letarte. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Fondation du Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes, des cartes seront disponibles au salon funéraire.