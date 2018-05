AYOTTE, Charles



Entouré de l'amour des siens, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 mai 2018, à l'âge de 60 ans, est décédé monsieur Charles Ayotte, conjoint de madame Johanne Fiset, fils de feu madame Françoise Bertrand et de feu monsieur Léon Ayotte. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,, à compter de 12 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil en plus de sa conjointe Johanne, sa fille Stéphanie (Nicolas Comeau); ses frères et sœurs: Bertrand (Lucie Marchand), Michelle (feu Rhéal Angers), Gilles, Richard (Hélène Delisle), Gaëtane (feu Jean Angers, Claude Plante), Martin (Suzie Lehoux), Marie-Andrée, Benoît (Ninon Marquis) et Nathalie Cyr (Gilles Léveillé); sa belle-mère: Madeleine Langlais (feu Richard Fiset); son beau-frère et sa belle-sœur: Bernard Fiset (Lorraine Pelletier) et Isabelle Fiset ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous remercions le personnel des différents départements de l'hôpital l'Enfant-Jésus où Charles a séjourné dans les derniers mois. Votre professionnalisme et votre soutien ont été remarquables. Un merci spécial au personnel de l'unité d'Hémato-oncologie et à celui des soins palliatifs qui nous ont accompagnés dans les derniers moments de Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec,10 rue de l'Espinay, Québec; téléphone : 418 525-4385; site web : www.fondationduchudequebec.ca ou à la Société canadienne du cancer; 1040, avenue Belvédère, Québec; téléphone : 1 888 939-3333; courriel : info@sic.cancer.ca; site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.