GIROUX, Germaine Gingras



Au C.H. Yvonne Sylvain, Québec, le 21 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée dame Germaine Gingras, épouse de feu monsieur Roger Giroux. Née à Montmorency, le 27 septembre 1932, elle était la fille de feu dame Alice Côté et de feu monsieur François Gingras. Elle demeurait à Québec, arr. Beauport.où les membres de la famille recevront les condoléances à compter de 10 h. Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière de Courville. Madame Gingras laisse dans le deuil sa sœur, son frère ses beaux-frères et sa belle-sœur: Juliette Gingras (feu Pierre-Émile Côté, Fernand Paquet), Paul Tremblay (feu Roseline) et François Gingras (Rosemary Gingras) et tous les membres de la famille Giroux ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel de la résidence des Chutes et du C.H. Yvonne Sylvain pour la l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association pulmonaire de Québec www.pq.poumon.ca tél. : 1-888-768-6669. Les funérailles sont sous la direction de