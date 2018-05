ROBERT, Denis



Au CHUL de Québec, le 22 mai 2018, à l'âge de 75 ans, s'est éteint subitement et sans souffrances Monsieur Denis Robert, époux de madame Lise Bédard. Il était le fils de feu monsieur Charles Robert et de feu madame Laura Lortie. La famille vous accueillera le vendredi 1 juin de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles de 9h30 à 12h15 au salon commémoratifHomme de famille et ami présent, monsieur Robert laisse dans le deuil sa tendre épouse Lise Bédard, ses filles adorées et ses gendres qu'il aimait beaucoup, Chantal (Pierre Bélanger), Marie-Josée (Luc Cauchon), Caroline (Patrick Bernard), ses petits-enfants adorés : Félix (Bénédicte), Catherine, Jonathan (Marjorie) et Andréanne, son frère Daniel (Rose-Anne Mainguy), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Robert: Gisèle Fortier (feu Claude), Denise Laliberté (feu Michel), Raynald Giroux (feu Louise), Hélène Rondeau (feu Benoît), Clarys Côté (feu Gilles), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Bédard, Jacques (Francine Guillot), Guy (Huguette Guérin), Madeleine, Denis (Raymonde Blouin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et amis. La famille tient à remercier les premiers répondants, dont l'équipe du restaurant Le Manoir à Sainte-Foy et la cliente dévouée qui pris la situation en charge au moment critique. Un remerciement spécial est dédié à l'équipe de l'urgence du CHUL de Québec pour sa délicatesse, son empathie et son professionnalisme. En mémoire de ses nombreuses années d'implication pour la guignolée de la paroisse, vos sympathies peuvent se traduire par un don à la Société Saint-Vincent de Paul (Conférence Sainte-Thérèse-de-Lisieux) au 2225, boulevard Henri-Bourassa, Québec, QC, G1J 3X1 (www.jedonneenligne.org) ainsi qu'à la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux au 158, rue Bertrand, Québec, QC G1B 1H7 (www.petitetherese.org).