BARIBEAU, Robert



À l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré, le 24 mai 2018, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Robert Baribeau, époux de dame Yolande Côté. Né à Stadacona, le 7 août 1942, il était le fils de feu dame Laura Goulet et de feu monsieur Marcel Baribeau. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 10 h.Les cendres seront par la suite déposées au columbarium La Seigneurie. Outre son épouse Yolande, monsieur Baribeau laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Ghislaine (Claude Méthot), Fernand (Ginette Plamondon), Raymond (Lise Fortin), Marcel Jr. (Denise Gravel), Jean-Claude, Christian, Lise, Charlotte Consigny (feu Yvon), Carole Cayer (feu Gaston); de la famille Côté: Aline (feu André Genest), Jean-Paul (Ghislaine Labrecque), Pierre (Christiane Giguère), Réjean (Josée Duguay), Yves (Régine Morin); ses filleuls: Richard Brousseau, Sylvain Baribeau, Éric Baribeau, Jean-François Côté; ses ami(e)s Gilles Laforge (Suzanne), Marie Lamothe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. La famille remercie tout le personnel du CLSC Charlesbourg et l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne de Beaupré. tél : 418 827-5773, poste 2802, site : www.fondationhsab.org. Les funérailles sont sous la direction de