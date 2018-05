LEMIEUX, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le 3 mai 2018, à l'âge de 65 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Lemieux, conjoint de dame Ginette Lord et fils de feu monsieur René Lemieux et de feu dame Marie-Jeanne Lange. Il demeurait à St-Cyrille-de-l'Islet.La famille vous accueillera aule samedi 2 juin 2018 de 13 h à 15 h suivi de l'inhumation des cendres au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Ginette; ses belles-filles: Mélanie Royer (Ian Duchesne) et Josianne Royer (Sylvain Courcy); ses petits-enfants: Romie et Simon R. Duchesne; ses frères et sœurs: Richard (Céline Althot), Lise (Sylvain Caron), Francine et Camil; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lord: Jocelyn (Thérèse Dansereau), feu Marielle, Serge (Monette Rochon), Michel (Ginette Gendreau), feu Carole, Lynn (Pierre Dupont) et Mona (Mario Lussier) ainsi que plusieurs neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC), G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 ou au www.cancer.ca.