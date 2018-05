BOURGEOIS, Ernest



À la Résidence Paul Triquet, le jeudi 24 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédé M. Ernest Bourgeois époux de Mme Lucienne Fortin et séparé en 1989. Il demeurait à Québec. Il est né à Cambridge en Ontario le 16 mai 1923, fils de feu John Bourgeois et feu Joséphine Demers.Il laisse dans le deuil, outre son ex-femme Mme Lucienne Fortin, ses enfants: Christiane (Gilles D'Astous), Micheline (Gaston Chartrand), Jean, Gisèle (Gilles Rousseau), Andrée, Pierre, Guy (Martine Tremblay), Robin (Véronique Vachon); Anouk Lévesque (Éric St-Laurent); ses petits-enfants: Karine D'Astous (Jean-François Savard), Mélanie D'Astous, Frédérick D'Astous, Miguel Therriault (Audrey Mayer), Simon Therriault (Kim Robitaille), Cynthia Rousseau, Marie-Ève Rousseau, Démis Rousseau, Émilie-Joly Lavigne, Jonathan Lavigne, Jean-Sébastien Lavigne, Geneviève Lavigne, François Bourgeois (Catherine St-Martin), Antoine Bourgeois, Sabrina Bourgeois, Mykhael Bourgeois, Raphaël Fortin-Bourgeois; ses arrière- petits-enfants: Luka Savard, Liam Savard, Romy Savard, William Gilbert, Kelly Croteau, Jade Poulin, un autre est en route. Il laisse également dans le deuil ses frères et sa sœur: feu Georges (feu Yvonne Fortin), feu Réal, feu Laurette (feu Richard Lavigne); son frère de coeur Réal St-Laurent (Marie-Thérèse Hovington) et ses filles Linda (Yvan Dubé) et Marie-Josée (Vincent Desrosiers), sa filleule Marie-France Fortin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Veuillez noter qu'afin de respecter les dernières volontés de M. Ernest Bourgeois, aucune exposition n'aura lieu.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les formulaires seront disponibles sur notre site Internet (www.gregoiredesrochers.com). La direction des funérailles a été confiée au