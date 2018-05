TRUDELLE, Charles-Arthur



Aux soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise, le 13 mai 2018, à l'âge de 87 ans et 3 mois, est décédé monsieur Charles-Arthur Trudelle, époux de feu dame Jeannine Beaulieu. Il était le fils de feu madame Laura Guilbault et de feu monsieur Arthur Trudelle. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 1er juin 2018, de 19 h à 22 h. Il n'y aura pas de condoléances le jour des funérailles.L'inhumation se fera le lundi 4 juin 2018 à 9 h au cimetière St-Charles-Borromée (angle boul. Cloutier et boul. Louis XIV, Québec). Il laisse dans le deuil sa conjointe feu dame Jeannine Beaulieu, ses enfants François (Anne Morrissette) et Simon (Cécile Billon); ses grands-parents : feu Charles Trudelle et feu Belzémire Verret : feu Alphonse Guilbault et feu Délia Lafrance; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants : Dominique, Marie, Tiphaine et Amaury; ses frères et ses sœurs : feu Jean-Marc (Jacqueline Gingras), feu Claude Trudelle r.s.v., feu Denis (Lucine Marcoux), Huguette (feu Jean-Louis Dorion), Fernando (Martine Simard), Florent (Délyanne Bouchard), Doris (Rudolphe Chartrand) et Clermont (Ted Russel), madame Simone Brindle et madame Odette Michaud; ses beaux-parents : feu Arthur Beaulieu et feu Maria Trudel; ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Roger Beaulieu (Gisèle Boivin), feu Paul-Arthur (feu Marguerite Pagé), feu Rose-Hélène (feu Pacôme Trudelle), feu Marcelle (feu Rodolphe Pagé), feu Robert (feu Claire Drolet), feu Fernande (feu Magella Paquet), feu Irène (feu Gonzague Gagnon), feu Germaine, feu Marie-Claire, feu Estelle et feu Françoise (feu Jean-Charles Martel); les beaux-parents de ses fils ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis (es). La famille tient à remercier spécialement l'ensemble du personnel du CHU de Québec, dont les équipes de l'urgence en cardiologie et des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : Les Charités R.S.V. Mission du Brésil, 255, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 1T8, téléphone : (418) 653-2179 http://www.r-s-v.org/fr/donations/ou la Fondation du CHUQ (aux soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise), téléphone : 418-5254385, site web : www.fondationduchup.orgDes formulaires seront disponibles sur place.