CORRIVEAU, Jean-Paul



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le mercredi 16 mai 2018, est décédé à l'âge de 85 ans et 2 mois, monsieur Jean-Paul Corriveau, fils de feu Edouard Corriveau et de feu Marie-Ange Couture. Il demeurait à Saint-Lazare et autrefois à Saint-Léon-de-Standon.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Il était le frère de : feu Fernand (Lucille Deblois), feu Solange (feu Patrick Nadeau), feu Bérangère (feu Yvon Bellavance), feu Miville (Marie-Marthe Tanguay), Francine (feu Denis Lagrange), feu Guy, Clément (Francine Moore), Léonidas (Huguette Fillion) et feu Florent. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon Léa Rose inc. de Saint-Lazare et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leurs bons soins.