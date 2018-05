VERMETTE, Raymonde Demers



À son domicile de St-Agapit, le 24 mai 2018, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Raymonde Demers, épouse de feu monsieur Gaston Vermette. Elle était la fille de feu Maurice Demers et feu Anny Sylvain. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Georges, Anne (Raynald Rochette), Charles (Nathalie Tremblay), Caroline (Pierre Tremblay), Frédéric (Christine Vachon), Mélanie (Jean-François Audet); ses petits-enfants: Clara Lessard, Raphaël et Benjamin Vermette, William, Frédéric et Albert Tremblay, Mathilde, Alice et Emmanuel Vermette, Charlotte, Delphine, Anna et Victoria Audet; ses frères et sœurs : Liliane (feu Emery Gagné), Jean-Maurice (Geneviève Fortier), Jacqueline, Léo-Gilles (Éliane Lévesque), Huguette (Gilles Blais), Louis-Nazaire (Irène Fortier), Yolande, Jean-Paul (Rachel Grenier), Brigitte (James Small), Pierre-Eugène (Thérèse Dumont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vermette : Soeur Lisette, Ange-Aimé (feu Michel Méthot), Agathe (Émile Lemieux), Angèle (Jean Méthot), Jean (Andrée Thibodeau), Pierre-Paul (Lise Raby), feu Emmanuel, feu Daniel (Huguette Faucher); ses cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés : Monique Jeannine (feu Henri Goulet), Léopold, Carmelle. Sincères remerciements à l'équipe de soins palliatifs du CLSC Arthur-Caux de Laurier-Station et aux bénévoles de Présence Lotbinière pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera au Complexe des Seigneuries, 1080, avenue Bergeron, St-Agapit, le vendredi 1er juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que samedi en l'église de St-Agapit à compter de 9h.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. SVP, Veuillez compenser l'envoi de fleurs par un don à Présence Lotbinière. Des formulaires seront disponibles au Complexe des Seigneuries. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire