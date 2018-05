BOUFFARD, Jean-René



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 mai 2018, à l'âge de 63 ans est décédé monsieur Jean-René Bouffard époux de madame Aline Pelletier, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Québec, il était le fils de feu madame Corona Thériault et de feu monsieur Gérard Bouffard. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Amélie (Jean-François Dubé); son petit-fils adoré Raphaël, les membres des familles Bouffard et Pelletier, ainsi qu'autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Avenue Belvédère, Québec, QC G1S 3G3. Des formulaires sont disponibles auprès de la maison funéraire. Selon son désir, il n'y aura pas de rencontre au salon ni de service religieux.