RUBY, Serge



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 mai 2018, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédé doucement et sereinement entouré de sa famille, monsieur Serge Ruby, époux de madame Paulette Pastore, fils de feu madame Fernande Coucke et de feu monsieur Alfred Ruby. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, Il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Romuald. Il laisse dans le deuil son épouse Paulette; ses enfants: Patrick (Hélène St-Jacques), Bernard (Nicole Saliou), Christian (Gilberte Doiron), Patricia (Bob Golden), Gérard (Kanha Sam); ses 9 petits-enfants: Jessica (Sylvain), Stéphanie, Nathalie (Jean), Eric (Chantal), Katia (Bruno), Christine (Brent), Véronique (Nicolas), Matthew (Kate), Samuel-Alexandre et ses 9 arrière-petits-enfants: Blake, Félix, Xavier, Maxime-Olivier, Cédrick, Séquoia, Maëli, Mila, Wyatt et (feu Alexandre) qui préparait son arrivée ainsi que parents et amis. La famille remercie sincèrement tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour leur soutien, leur chaleur humaine, leur professionnalisme et en particulier au Dr Mathieu Bernier (cardiologue), à Nadine Blanchin (infirmière chef) et Audrée (infirmière). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ (soins palliatifs), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1V 0B8 ou en ligne à fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.