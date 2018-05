GUAY, Lucienne Bussières



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 25 mai 2018, à l'âge de 93 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Lucienne Bussières Guay, épouse de feu monsieur Henri Guay, fille de feu monsieur Albert Bussières et de feu madame Hénédine Larochelle. Elle demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Rolande, Roger (Annette Lacasse), André (Aline Gervais), Colette (Joel Brezner), Jacqueline (feu Jean Mailloux), Gertrude (Marc Carreau), Bertrand (Lorraine Demers), Lucile (Jean Labrecque), Maryse (Steeve Laliberté); ses 20 petits-enfants: Marie-Soleil, Julie (Patrice Parent) et Jacinthe Guay (Nicolas Gourdeau); Cathie (Éric Bouchard), Tommy (Marjolaine Pelletier) et Steve Guay; Jonathan (Jessika Breton) et Marie-Hélène Mailloux; Anne-Marie (Michaël Shum) et Joannie Carreau (Alexandre Jobin); Marie-Ève (Raphaël Lafleur), Jean-Philippe (Catherine Gaboury), Rachel, Samuel et François Guay; Andrée-Anne et Stéphanie Labrecque; Christopher, Alexandra et Anthony Laliberté; ses 18 arrière-petits-enfants: Francis, Catherine, Marguerite, Gabriel, Olivier, Philippe, Jérémy, Ariane, Marilou, Alexi, Mégane, Loïk, Maïka, Derek, Alexis, Julianne, William et Lauraly; son frère Jean-Claude (Marthe Beaudoin); ses belles-soeurs: Denise Guay (feu Edmond), Fernande Gosselin (feu Roland), Bernadette Demers (feu Georges), Yolande Fortier (feu Alexandre); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Guay: Yvette Labonté (feu Ernest), Annette (feu Claude Laflamme), Thérèse Gosselin (feu Émile), Berthe (Noël Laflamme), Rosaire, Thérèse (Yvon Laflamme), Madeleine (Yves Dugal) et Roland; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre Adrienne (Joseph Buteau), Rose-Hélène (Adrien Beaudoin), Léontine (Alphonse Lacroix), Alfrédine (Roland Carrier), Françoise (Oscar Labonté), Ghislaine (Charles-Henri Labonté) et Édith de la famille Bussères; et de la famille Guay Marie-Claire (Robert Lehouiller), Yvette (Marcel Labonté), Jeannine (Albert Couture) et Paul-Eugène. Remerciements chaleureux et sincères à tout le personnel et les bénévoles de la Maison de soins palliatifs du Littoral à Lévis pour leur dévouement, leur attention, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, 5445, rue St-Louis, 2e étage, Lévis, G6V 4G9. (www.mspdulittoral.com) Des enveloppes seront disponibles à la résidence funéraire. La famille vous accueillera à la résidencele dimanche 3 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 4 juin à compter de 12h.