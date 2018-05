HÉBERT, Henriette



Au Centre d'hébergement Richard Busque à Saint-Georges, le samedi 26 mai 2018, à l'âge de 97 ans et 1 jour, est décédée madame Henriette Hébert, fille de feu J. Edmond Hébert et de feu Georgianna Veilleux. Elle demeurait à Saint-Georges.où la famille recevra les condoléances à la sacristie (l'entrée se fera par la 18e Rue) à compter de 9h15. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction deElle laisse dans le deuil sa soeur Suzanne Hébert; ses neveux et nièces: André Hébert (Micheline St-Laurent), Claude Hébert (Pierrette Girard), Suzanne Hébert (Richard Hotte) et Jean Hébert (Michèle Côté) ainsi que de nombreux petits- neveux et nièces, d'arrière-petits-neveux et nièces. Elle laisse également dans le deuil plusieurs parents et ami(e)s. La famille désire remercier chaleureusement mesdames Henriette et Carmen Lacroix pour leur support à l'égard d'Henriette pendant toutes ces années. La famille désire également remercier tout le personnel du CHSLD Richard Busque pour l'attention apportée et les soins prodigués à Henriette tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatres-Bourgeois, Québec (Québec), G1V 0B8.