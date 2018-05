POTVIN, Marcel



Au Centre Villa-Maria de Saint-Alexandre, le 28 mai 2018, est décédé à l'âge de 82 ans et 11 mois M. Marcel Potvin, époux de Mme Monique Veilleux; fils de feu Mme Marie Laplante et de feu M. Thuribe Potvin. Il demeurait autrefois à Saint- Germain de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à la Résidence funérairede 14 h 30 à 15 h 45.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Monique Veilleux; ses enfants: Pierre et Suzie; ses petits-enfants: Édith, Patrick, Annie. Il était le frère de: feu Raymond, feu Gertrude (feu Patrick Sheehy), feu Marie-Ange (feu Armand Lessard), feu Thérèse (feu Richard Dionne), feu Benoit (Louisette Tremblay), feu Bibianne (feu Jean-Charles Beaulieu). Il était le beau-frère de: Viateur (Diane Gingras), feu Gisèle, Jeanne Mance (Fernand Lévesque), Claire-Ange (Marc Laverdière), Ghislain, Marcelle, Jean-Pierre, Germain, Lise (Robert Kirouac). Sont aussi attristés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Sclérose en Plaques du KRTB Inc, rue St Henri, 3e étage, Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 ou à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent, 235, avenue Saint-Jérôme, Matane (Québec) G4W 3A7. La direction des funérailles a été confiée à la