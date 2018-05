VALIS, Claire St-Hilaire



À l'Hôpital St-François-D'Assise, le 17 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Claire St-Hilaire, épouse de feu M. James Valis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Guy Jimmy (Line Marcoux), feu Lynn (Pierre Lajeunesse), Josée (André Manzerolle), Johanne, Danny (Réjeanne Desrosiers); sa sœur Thérèse, ses belles-sœurs: Andrée Veillette, Hélène Valis; son beau-frère Gaston Dignard et plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église. La direction des funérailles a été confiée auLa famille tient à remercier tout spécialement le personnel en gériatrie du 7e étage de l'Hôpital St-François-d'Assise, des anges qui ont pris soin d'elle avec douceur, délicatesse et respect.