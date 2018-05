BERNIER, François



À l'Hôpital Jeffery Hale, Québec, le 25 mai 2018, à l'âge de 57 ans 1 mois, est décédé monsieur François Bernier, époux de dame Nancy Graham. Né à Québec, le 7 avril 1961, monsieur était le fils de dame Gisèle Blanchet et de feu monsieur Maurice Bernier. Il demeurait à Québec arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son épouse Nancy Graham, monsieur Bernier laisse dans le deuil ses enfants : Jean-François Bernier, Émilie Bernier Robinson (Alexander Robinson), Vincent David Bernier (Marjorie Murat); son petit-fils Joseph Gabriel; sa mère Gisèle Blanchet (feu Maurice Bernier, Paul Gignac); son frère Michel Bernier, sa soeur Claudie Bernier (Randy Huebner); ses beaux-frères et belles-soeurs : Ronald Graham (Tina Déry), Norman Graham (Marjolaine Gagnon) ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. François était également le beau-frère de feu Robert (feu Monique Guilbeault). La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital Jeffery Hale principalement le Dr François Piuze et son équipe pour l'attention portée et les soins exceptionnels prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital Enfant-Jésus) www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec Tél. : 418-525-4385Les Funérailles sont sous la direction de :