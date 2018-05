DION, Diane



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 13 mai 2018, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Diane Dion, fille de feu monsieur Lucien Dion et de feu dame Cécile Beaupré. Elle demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 9 h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Dion laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Yvon, Huguette (Robert Beaulieu), Normand (Lise Martel), Murielle (Carmin Genest) et Pierre; son filleul Ian Genest et sa filleule Guylaine Dion; ses neveux et nièces: Éric, Caroline et Anne-Marie Dion, Robert Junior et Nathalie Beaulieu, Guylaine, Chantal et Isabelle Dion, Christian et Ian Genest, Carl et Charles Dion; ses 3 petits amours ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et amis(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc) G2J 1B8, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles au salon.